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kayseri'de 2 katlı bina çöktü! ölü ve yaralılar var...

KAYSERİ'DE 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Kayseri'de, 2 katlı taş binada meydana gelen göçükte 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 28 Mart 2017, 11:55
Puan Ver : Kayseri'de 2 Katlı Bina Çöktü! Ölü Ve Yaralılar Var...(5/10)4


Olay Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Çamlıyayla Sokak 36 numaradaki 2 katlı taş binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya tadilat için giren inşaat işçisi 44 yaşındaki Seyithan Kuşçu, 37 yaşındaki Hadim Yıltaş ve 35 yaşındaki Zeki Göçer çalışmaya başladıkları sırada binanın çatısı ve içinde bulunan katı çöktü. Göçük sesini duyan çevredekiler durumu 112 ve 156 ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine afad, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler Seyithan Kuşçu'nun olay yerine öldüğünü belirledi. Yaralanan Hadim Yıltaş ve Zeki Göçer ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ölen Kuşçu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın tanıklarından İbrahim Kelce, inşaat işçilerinin tadilat için binaya girdiklerini ve çalıştıkları sırada göçük altında kaldıklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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