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KAYSERİ'DE 18 AVUKATA GÖZALTI KARARI


KAYSERİ'DE 18 AVUKATA GÖZALTI KARARI
Tarih : 03 Ağustos 2016, 09:32
Puan Ver : Kayseri'de 18 Avukata Gözaltı Kararı(0/10)


Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen avukatların adreslerine gitti. Bu avukatlardan 3'üne ulaşılamazken, 15 avukat gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde arama yapıldı.



FETÖ/PYD örgütüne üye olmak ve örgüte hukuki destek sağlamakla suçlamasıyla gözaltına alınan avukatlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.








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