

Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen avukatların adreslerine gitti. Bu avukatlardan 3'üne ulaşılamazken, 15 avukat gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde arama yapıldı.







FETÖ/PYD örgütüne üye olmak ve örgüte hukuki destek sağlamakla suçlamasıyla gözaltına alınan avukatlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.