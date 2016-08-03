KAYSERİ'DE 18 AVUKATA GÖZALTI KARARI
Kaçakcılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen avukatların adreslerine gitti. Bu avukatlardan 3'üne ulaşılamazken, 15 avukat gözaltına alındı, ev ve işyerlerinde arama yapıldı.
FETÖ/PYD örgütüne üye olmak ve örgüte hukuki destek sağlamakla suçlamasıyla gözaltına alınan avukatlar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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