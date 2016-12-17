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KAYSERİ VALİSİ SÜLEYMAN KAMÇI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR


KAYSERİ VALİSİ SÜLEYMAN KAMÇI: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR
Tarih : 17 Aralık 2016, 11:00
Puan Ver : Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: Şehit Ve Yaralılarımız Var(9/10)6


Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.



Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.



Kayseri Valisi: Şehit ve yaralılarımız var



Saldırıya ilişkin bilgi veren Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Sivil araç bomba yüklü, canlı bomba tarafından patlatılıyor. Çok üzücü bir hadise. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var" dedi.



 



kaynak:yenişafak








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