KAYSERİ VALİLİĞİ: KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.
Kayseri'de, 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından hastanelerdeki kan ihtiyacının giderildiği belirtildi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.
Saldırının ardından çok sayıda vatandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kan merkezine başvurmuştu.
kaynak:trthaber
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