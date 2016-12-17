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kayseri şehitlerinin yürek burkan hikayeleri

KAYSERİ ŞEHİTLERİNİN YÜREK BURKAN HİKAYELERİ

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerlerden, Komando Onbaşı Abdulsamet Özen Hakkari'deki görevinden 12 gün önce dönmüştü. Şehit komando er Kamil Tunç ise sözlüydü

Tarih : 17 Aralık 2016, 19:38
Puan Ver : Kayseri Şehitlerinin Yürek Burkan Hikayeleri(8/10)10


Kayseri'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan Kocaelili Komando Onbaşı Abdulsamet Özen'in bir süredir Hakkari'de görevde olduğu ve 12 gün önce birliğine geri döndüğü öğrenildi.



Acemi birliğini Manisa'da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Özen, asıl birliği olan Kayseri Komando Tugayında usta birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir süre Abdulsamet Özen'in görev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari'ye

gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce tekrar Kayseri'ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine çıkan Özen, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit düştü.



Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin ardından evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehidin dayısı Muhammed Küçük, "Hep duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta'da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari'de görev yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri'ye 12 gün önce geldi” dedi.



 



kaynak:mynet








Etiketler: Kayseri  Şehitlerinin  Yürek  Burkan  Hikayeleri    haber

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