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kayseri patlamasında oklar pkk'yı gösteriyor

KAYSERİ PATLAMASINDA OKLAR PKK'YI GÖSTERİYOR

İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve 44 polis ve vatandaşımız şehit olmuştu.

Tarih : 17 Aralık 2016, 14:50
Puan Ver : Kayseri Patlamasında Oklar Pkk'yı Gösteriyor(5/10)3


İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve 44 polis ve vatandaşımız şehit olmuştu. Hain saldırıda eli kanlı terör örgütü PKK canlı bomba kullanarak insanlarımızı katletmişti. Kayseri'deki saldırı da Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırıyla benzer emareler gösteriyor. Yine bir bombalı araç ve canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kayseri'deki patlamda da bütün işaretlerin PKK'yı işaret ettiğini ifade etii.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilşkin, " Oklar PKK'yı işaret eddiyor" dedi.



İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısını bölücü terör örgütü paravan yapılanması TAK üzerinden terör eylemini üstlenmişti. Kayseri'de yaşanan terör saldırısı Beşiktaş'ta yaşanan katliamla birebir aynı. Bütün işaretler PKK'yı gösteriyor.



 



kaynak:sabah








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