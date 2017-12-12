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Kayseri maçı sonunda futbolcuları kalayladı

KAYSERİ MAÇI SONUNDA FUTBOLCULARI KALAYLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası futbolculara çıkıştı: Şampiyon mu olduk? Gerçek Beşiktaş'ı sahada göremiyorum.

Tarih : 12 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Kayseri Maçı Sonunda Futbolcuları Kalayladı(6/10)2

Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'da başka, ligde başka bir performans ortaya koyması teknik direktör Şenol Güneş'i kızdırdı.

"NEDEN BÖYLE OLUYOR, OTURUN DÜŞÜNÜN"

Türkiye gazetesinin haberine göre; Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra soyunma odasında oyuncularına tatlı sert çıkan Güneş, "Neden ligde böyle oluyor hepimizin iyi düşünmesi gerek. Şampiyonlar Ligi'nde olmak hepinizin hoşuna gidiyor değil mi? Eğer seneye de oralarda olmak istiyorsak bu sezonu şampiyon bitirmeliyiz. Lig bitti, şampiyon mu olduk? Gerçek Beşiktaş'ı ligde sahada göremiyorum" diye fırça attı.

Güneş'in özellikle Oğuzhan, Ouaresma ve Gökhan'ı hedef aldığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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