KAYSERİ İŞİ 3 GOLLE BİTİRDİ
Spor Toto Süper Ligde Kayserispor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, henüz 2. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beraberlik sayısını 20. dakikada Deniz Türüç'le bulan Kayserispor, devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.
KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI
64. dakikada Veysel Sarı 2. sarı kartı görünce Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında vites yükselten Kayserispor, aradığı golü 74'te Badji'nin ayağından buldu. 78'de bir de penaltı kazanan ev sahibi ekipte, atışı gole çeviren Umut Bulut takımının 2. golünü kaydetti. 90+3'te Trezeguet'in penaltıdan attığı gol ise maçın skorunu belirledi: 3-2.
Bu sonuçla 38 puana yükselen Kayserispor haftayı 5. sırada kapattı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
- Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
- Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
- Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
- Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar