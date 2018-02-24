Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 257 Km Hızla Giderken Kaza Yaptı
Canlı Yayında, Kenan'ın Fatih Sultan Mehmet Olması Soruldu
Antalya'da Görevli Askerleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 23 Yaralı
Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Alanyaspor'u 2-1'le Geçti
1 Milyon Üye Projesi, Büyük Hayal Kırıklığıyla Bitti
10 Yıllık Yuvasını Yıkan Emina'yı Çıldırtan İddia!
Ünlü İsme Şok! İcra Memurları Kapıya Dayanınca Eşi Dominik'i Aradı
Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Amerikalı Sporcuyu Alkışlayan Kuzey Koreli Amigo, Fena Çuvalladı
3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
Bodrum'da Balıkçı, 1 Metre 20 Santimetrelik Sinariti Oltayla Yakaladı
Son Dakika! Bm Güvenlik Konseyi, Suriye'de Bir Ay İnsani Ateşkes İlan Etti
Toplu Halde Chp'den İstifa Edip Ak Parti'ye Geçtiler!
Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi
Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Köpeğin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Fatih Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Kızılay Şube Başkanı, Fakir Aileye Yardım Yapılmadığı Yönündeki Görüntülere Cevap Verdi
Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Araçtakiler Şoka Girip Bariyere Baktı
Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti

Kayseri işi 3 golle bitirdi

KAYSERİ İŞİ 3 GOLLE BİTİRDİ

Spor Toto Süper Ligde Kayserispor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, henüz 2. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beraberlik sayısını 20. dakikada Deniz Türüç'le bulan Kayserispor, devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

64. dakikada Veysel Sarı 2. sarı kartı görünce Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında vites yükselten Kayserispor, aradığı golü 74'te Badji'nin ayağından buldu. 78'de bir de penaltı kazanan ev sahibi ekipte, atışı gole çeviren Umut Bulut takımının 2. golünü kaydetti. 90+3'te Trezeguet'in penaltıdan attığı gol ise maçın skorunu belirledi: 3-2.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Kayserispor haftayı 5. sırada kapattı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayseri  İşi  3  Golle  Bitirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER