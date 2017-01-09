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kayseri de aynı alçağın işi

KAYSERİ DE AYNI ALÇAĞIN İŞİ

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'inin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen PKK hücresi Adana'da gerçekleştirilen operasyonla çözüldü.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:27
Puan Ver : Kayseri De Aynı Alçağın İşi(10/10)9


Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan askerlerden 14'ünün şehit olmasına 55'inin de yaralanmasına neden olan terör saldırısını düzenleyen PKK hücresi Adana'da gerçekleştirilen operasyonla çözüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla Diyarbakır'da gözaltına alınan PKK'nın sözde güney açılım sorumlusu Kenan Çiçek ifadesinde herşeyi anlattı. teröristin ifadesi, Kayseri'deki saldırının talimatının Merasim Sokak'taki canlı bomba eylemini düzenleyen teröristi Ankara'ya gönderen “Porsipi" kod adlı İshah Özçaktu tarafından verildiğin ortaya çıkardı.



TERÖRİST İTİRAF ETTİ



Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı kapsamlı çalışma sonrası Diyarbakır'da gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın güney açılım sorumlusu olan Kenan Çiçek ifadesinde, saldırı talimatının örgütün sözde Diyarbakır metropol sorumlusu “Porsipi" kod adlı İshah Özçaktu tarafından Aralık 2016 başında verildiğini itiraf etti. Bomba temin ederek güzergah hazırlayan Kenan Çiçek, saldırının 10 Aralık 2016'da yapılması için talimat aldığını, fakat bomba yüklenecek aracın çalınamaması nedeniyle eylemin bir hafta sonraya sarktığını söyledi. Emniyetteki ifadesinde saldırı planının bütün detaylarını anlatan Kenan Çiçek, Aralık 2016 başında talimat geldikten sonra, bölgede oto hırsızlığı yapan bir şebeke ile irtibata geçti.



 



kaynak:yenişafak








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