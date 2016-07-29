Kayseri Boydak Holding Yönetim Kurulu ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak ve Yönetici Halit Boydak bu sabah gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıyor.



Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve yöneticilerden Halit Boydak bu Sabah polis tarafından gözaltına alındı.







