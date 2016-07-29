KAYSERİ BOYDAK HOLDİNG ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA
Kayseri Boydak Holding Yönetim Kurulu ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak ve Yönetici Halit Boydak bu sabah gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıyor.
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve yöneticilerden Halit Boydak bu Sabah polis tarafından gözaltına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar