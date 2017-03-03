Kaynak Holding'e Yönelik Fetö Soruşturması
Almanya'da Taciz Skandalı!
İşsizlik Maaşlarında Son Durum!
Galatasaray'da Wesley Sneijder Şoku
Darbe Girişiminin Ana İddianamesi Tamamlandı
'bylock' Kullanıcısı Eski Üsteğmen Tutuklandı
Hac Yedek Listesi Bekleniyor
Oneplus 5 Özellikleri Sızdırıldı!
Huawei P10 Lite Fiyatı Sızdırıldı!
Galaxy S6 Android 7.0 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?
Huawei Yeni Akıllı Saatini Duyurdu
Türk Mobil Bankacılık Müşterileri Hedefte
Lenovo'dan Uygun Fiyatlı Windows 10 Tablet Geliyor
Spacex İle Aya Seyahat
Bebeğinize Emzik Verirken Asla Şekere Batırmayın
Cumhuriyet Gazetesi Önünde Silah Sesleri
Yerli Otoda Flaş Değişiklik!
Sevilla, Athletic Bilbao'yu Tek Golle Geçti
Abd'nin İlk Müslüman Vali Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Açıkladı: Daha Da İnecek!

kaynak holding'e yönelik fetö soruşturması

KAYNAK HOLDİNG'E YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. İşte 3 Mart Cuma günü operasyonları...

Tarih : 03 Mart 2017, 13:09
Puan Ver : Kaynak Holding'e Yönelik Fetö Soruşturması(8/10)7


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 kentte operasyon başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin "ByLock" kullandıkları tespit edildi.



Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 4ü gözaltına alındı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Kaynak  Holding  E  Yönelik  Fetö  Soruşturması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER