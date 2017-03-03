KAYNAK HOLDİNG'E YÖNELİK FETÖ SORUŞTURMASI
Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. İşte 3 Mart Cuma günü operasyonları...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 kentte operasyon başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holdinge yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüphelinin "ByLock" kullandıkları tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında şüphelilerden 6'sının yurtdışında olduğu belirlenirken, 4ü gözaltına alındı.
kaynak:habertürk
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