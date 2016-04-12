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KAYNAK HOLDİNG'DE 14 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI


KAYNAK HOLDİNG'DE 14 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI
Tarih : 12 Nisan 2016, 10:49
Puan Ver : Kaynak Holding'de 14 Şirkete Daha Kayyum Atandı(7/10)9


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Cemaati bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak  Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan yetkili kurul ile holdinge  atanan kayyumların incelemeleri sonucunda, Kaynak Holding'le organik bağı olduğu  ve "FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları" belirlenen 14 yeni şirket daha tespit edildi.



Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince, tespit edilen 14 şirkete kayyum  atanmasına karar verildi. Karara göre, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği  belirlenen 58 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumlar iş adamı İmran  Okumuş, avukat Sezai çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin  Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek  uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, bu 14 şirkette de görev  yapacak.



Karara göre, gıda ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren İstanbul'da  12, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve Kırıkkale'de birer şirkete atanan kayyumlar,  eski yöneticilere görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından  görevlerine başladı.








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