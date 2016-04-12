

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Cemaati bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan yetkili kurul ile holdinge atanan kayyumların incelemeleri sonucunda, Kaynak Holding'le organik bağı olduğu ve "FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları" belirlenen 14 yeni şirket daha tespit edildi.







Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince, tespit edilen 14 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Karara göre, holding bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen 58 şirket, bir vakıf ve bir derneğe atanan kayyumlar iş adamı İmran Okumuş, avukat Sezai çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük, bu 14 şirkette de görev yapacak.







Karara göre, gıda ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren İstanbul'da 12, Bursa'nın Osmangazi ilçesi ve Kırıkkale'de birer şirkete atanan kayyumlar, eski yöneticilere görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından görevlerine başladı.