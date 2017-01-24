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kaymakamlar sınavı nasıl kazandıklarını itiraf etti

KAYMAKAMLAR SINAVI NASIL KAZANDIKLARINI İTİRAF ETTİ

Tokat'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan 15 kaymakamın soruların kendilerine verilmesi suretiyle girdikleri sınavları kazandıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Tarih : 24 Ocak 2017, 17:07
Puan Ver : Kaymakamlar Sınavı Nasıl Kazandıklarını İtiraf Etti(8/10)9


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mülkiye yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Toplamda 44 kaymakamın tutuklandığı soruşturmada, 40 kaymakamın ise etkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Yürütülen soruşturmada alınan ifadeler ise örgütün yapısını deşifre etti.



Örgüt üyeleri tarafından 'mahrem hizmeti' olarak adlandırılan 'A tipi memur evleri'nde kaymakam adaylarına, sınavdan bir gün önce soruların cevapları ile getirildiği belirlendi. Ayrıca 15 itirafçı kaymakam, sınavda soruları temin edilerek başarı sağladıklarını itiraf etti. Ayrıca bir kaymakam adayının, A tipi memur evleri'nde kendisine altı farklı sınav sorusunun cevapları ile birlikte geldiğini ve kendisinin kaymakamlığı seçtiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








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