

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde teröristler tarafından ilçe kaymakamının evine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldıra roket mermisi bir direğe isabet etti.







Edinilen bilgilere göre, olay, 17.15 sıralarında merkez Kemertaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli bir grup terörist tarafından burada bulunan İlçe Kaymakamı Eşref Yonsuz'un evine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket mermisinin evin önündeki direğe isabet etmesi olası bir faciayı önledi. Saldırının ardından burada görevli polisler ile teröristler arasında kısa süreli çatışma da yaşandı.







Çatışma, teröristlerin olay yerinden kaçması ile sona ererken, bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi.







Kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.