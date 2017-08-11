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KAYMAKAMA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNAN 3 PKK'LIDAN BİRİ SİİRT BELEDİYESİNDE ÇALIŞMIŞ


Kaymakama Suikast Girişiminde Bulunan 3 PKK'lıdan Biri Siirt Belediyesinde Çalışmış
Tarih : 11 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Kaymakama Suikast Girişiminde Bulunan 3 Pkk'lıdan Biri Siirt Belediyesinde Çalışmış(8/10)4

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinin daha önce Siirt Belediyesinde çalıştığının belirlendiğini söyledi.

Vali Atik, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile valilikte düzenlediği basın toplantısında 7 Temmuz'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e suikast girişiminde bulunulduğunu anımsattı.

ŞEHİT ASTSUBAYIN DA FAİLLERİ ÇIKTILAR

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gece düzenlenen operasyonda olayın failleri olduğu değerlendirilen 3 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Atik, teröristlerin kaymakama yönelik saldırının yanı sıra 24 Temmuz'da Astsubay Yakup Akdağ'ın şehit edildiği saldırının planlayıcısı ve failleri olduğunun da değerlendirildiğini söyledi.

"NET OLARAK GÖRDÜK"

Devlete kalkan ellerin kırılacağını vurgulayan Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bırakın devlete kalkan eli, devlete yan bakanın sonunun ne olduğunu hep beraber gördük. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisi görevlendirme yapıldıktan sonra Siirt Belediyesindeki işine son verilen bir personel. Siirt Belediyesinde teröristlerin istihdam edildiğini hep birlikte bu son olayda gördük.

Bu noktada görevlendirme yapılan arkadaşımızın ve emniyet birimlerimizin istihbari çalışmalarının ne kadar doğru olduğunu hepimiz net olarak gördük."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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