KAYMAKAM FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, GÜLEK KALESİ'NE ZİYARETÇİ YAĞIYOR
At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Adana'nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Fatih Genel, Gülek Kalesi'nde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
"TOROSLARIN DAMI" ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve "Torosların damı" olarak adlandırılan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Manzarayı görmek için vatandaşlar çevre illerden de gelmeye başladı.
KAYMAKAM FOTOĞRAF PAYLAŞTI
At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de Gülek Kalesi'ne giderek manzaraya karşı fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Uçurumun kenarındaymış gibi oturarak poz veren Kaymakam Genel'in fotoğrafını gören bazı kişiler, "Kaymakam beyde komando ruhu var maşallah" yorumunu yaparken bazı kişiler ise "Dikkat sayın kaymakamımız" yorumunda bulundu.
Kaynak: haberinburada
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