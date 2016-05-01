

İnsansız hava araçlarına (İHA) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen kayıt ve tescil zorunluluğundaki süre bugün sona eriyor.







Bu günden sonra kayıt ettirmeden İHA kullananların, 17 bin liraya kadar para cezasıyla cezalandırılacakları bildirildi. 23 Şubat 2016 tarihinde yalınlanan İHA Sistemleri Talimatı'na göre azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'ların ve bunları kullanacak pilotların Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilmesi gerekiyordu.







İHA kullanıcılarının öncelikle uymaları gereken ilk 5 madde şöyle:







1 - Uçacağınız bölge Mülki İdare Amirliği tarafından yasaklanmışsa, uçmayın.



2 - Gündüz en az 2 km'den daha düşük görüş şartlarında ve gece uçuş yapmayın.



3 - İHA aracınız sizden yatayda 500 metre daha uzakta olacak şekilde uçuş yapmayın.



4 - Yerden (AGL) 400 feetden (120 metre) fazla yükseğe çıkmayın.



5 - İnsan ve yapılara 50 metreden daha fazla yaklaşacak şekilde uçmayın.