O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kayıtsız iha'ya 17 bin lira ceza

KAYITSIZ İHA'YA 17 BİN LİRA CEZA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA'lara getirdiği kayıt ve tescil zorunluluğu süresi dün doldu. Kayıt dışı uçuranlara 17 bin lira ceza verilecek.

Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:25
Puan Ver : Kayıtsız İha'ya 17 Bin Lira Ceza(5/10)5


İnsansız hava araçlarına (İHA) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilen kayıt ve tescil zorunluluğundaki süre bugün sona eriyor.



Bu günden sonra kayıt ettirmeden İHA kullananların, 17 bin liraya kadar para cezasıyla cezalandırılacakları bildirildi. 23 Şubat 2016 tarihinde yalınlanan İHA Sistemleri Talimatı'na göre azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'ların ve bunları kullanacak pilotların Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı “Kayıt Sistemi”ne kayıt edilmesi gerekiyordu.



İHA kullanıcılarının öncelikle uymaları gereken ilk 5 madde şöyle:



1 - Uçacağınız bölge Mülki İdare Amirliği tarafından yasaklanmışsa, uçmayın.

2 - Gündüz en az 2 km'den daha düşük görüş şartlarında ve gece uçuş yapmayın.

3 - İHA aracınız sizden yatayda 500 metre daha uzakta olacak şekilde uçuş yapmayın.

4 - Yerden (AGL) 400 feetden (120 metre) fazla yükseğe çıkmayın.

5 - İnsan ve yapılara 50 metreden daha fazla yaklaşacak şekilde uçmayın.








Etiketler: Kayıtsız  İha  Ya  17  Bin  Lira  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER