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Kayıtlı İşsiz Sayısı Yüzde 26,2 Arttı

KAYITLI İŞSİZ SAYISI YÜZDE 26,2 ARTTI

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 26,2 artarak 2,59 milyona çıktı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Kayıtlı İşsiz Sayısı Yüzde 26,2 Arttı(8/10)4

Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yayınladığı Aylık İstatistik Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, geçen yılın temmuz ayında 2,05 milyon olan kayıtlı işsiz sayısı, bu yıl aynı ayda 2,59 milyona çıktı. Bu rakam yüzde 26,2'lik artışa işaret ediyor. Aynı ayda kuruma yapılan işsizlik başvuruları yıllık yüzde 69 artış gösterdi ve 246 bin 785'ten 417 bin 32'ye geldi.

İŞE YERLEŞTİRİLEN KİŞİ SAYISI 96 BİN

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı işe yerleştirme 96 bin 698 kişi olarak gerçekleşti. Aynı ay işe yerleşen 96 bin 698 kişinin yüzde 64,1'i erkek, yüzde 35,9'u kadın. 2017 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 68'2'si erkek yüzde 31,8'i kadın olmak üzere 643 bin 093 kişi işe yerleştirildi. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 oranında artış gösterdi.

Açıklamanın devamı şöyle:

TEMMUZDA 246 BİN AÇIK İŞ POZİSYONU ALINDI

İŞKUR'un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,1 oranında artış göstererek 246 bin 617 olmuştur. 2017 yılı Ocak-Temmuz Döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 oranında bir artışla 1 milyon 643 bin 19 olmuştur. Açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden alınmıştır.

İŞSİZLERİN YÜZDE 51'İ ERKEK

Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın, yüzde 32,5'i ise 15-24 yaş grubundadır.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 42 bin 444 kişi yararlandı.

Temmuz ayında 42 bin 902 işyeri ziyareti gerçekleşti.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 337 bin 660 bireysel görüşme yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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