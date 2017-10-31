KAYIP KADININ İZİNİ SÜREN JAPON POLİSİ, PARÇALANMIŞ HALDE 9 CESET BULDU
Japonya'da kayıp bir kadının izini süren polis, dehşet evine ulaştı. 27 yaşındaki şüphelinin evinde arama yapan ekipler, soğutucularda saklanan parçalanmış 9 ceset buldu.
Japonya'da kayıp bir kadını araştıran polis, şüphelinin evinde 9 parçalanmış cesede ulaştı. 27 yaşındaki katilin cesetleri ve kesik başları soğutucuda sakladığı ortaya çıktı. Suçunu ititraf eden katilin komşuları, "Ağustos ayından beri daireden kötü kokular geliyordu" dedi.
PARÇALANMIŞ DOKUZ CESET BULUNDU
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Zama'da bir daireye yapılan baskında dokuz ceset bulundu.
Kayıp bir kadını soruşturan polisin ulaştığı dehşet evinin sahibi, Takahiro Shiraishi. Daire içindeki soğutucuda yedi ceset bulan polis, dairenin hemen yanındaki soğuk hava deposunda ise iki kesik başa rastladı.
PARÇALANMIŞ CESETLER ANALİZ EDİLİYOR
Gözaltına alınan 27 yaşındaki Takahiro Shiraishi'nin dairesinde bulunan cesetlerden sekizi kadınlara, biri ise bir erkeğe ait. Polis ve adli tıp ekipleri, parçalanmış cesetlerin analizinde zorlanıyor.
"ONLARI ÖLDÜRDÜM"
Japon televizyonu NHK, polise kurbanları öldürüp sakladığını itiraf etti: "Onları öldürdüm ve kanıtları saklamak için cesetlerin üzerinde uğraştım."
"DAİREDEN GARİP KOKULAR GELİYORDU"
Katilin komşuları, Ağustos ayından bu yana daireden garip kokular geldiğini söylüyor. Komşulardan Mainichi Shimbun, "Burası huzurlu bir semt, cesetlerin bulunduğuna inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Japon medyasına göre, 21 Ekim'den bu yana kayıp olan 23 yaşındaki bir kadının izini sürerken Shiraishi'nin kurbanla irtibatı olduğunu belirledi.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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