

Türkiye-Suriye sınırında çıkan çatışmada kaybolan ve IŞİD'in elinde olduğu ortaya çıkan Türk askerinin hayatta olduğu bildirildi.







Türkiye - Suriye sınırında IŞİD'le bağlantılı kaçakçılarla çıkan çatışmada kaybolan ve bu örgütün elinde olduğu anlaşılan Türk askerinin hayatta olduğu bildirildi. Kaçırılan kişinin de Sefer T. isimli er olduğu öğrenildi. Askerin sağ olarak kurtarılması için MİT'in de devrede olduğu ve bölgede yerel kaynaklar üzerinden girişimlerin yapıldığı bildirildi.