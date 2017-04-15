Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

kayıp ali bülbül'ün cesedi denizden çıktı!

KAYIP ALİ BÜLBÜL'ÜN CESEDİ DENİZDEN ÇIKTI!

İstanbul Beykoz'da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, ortadan kaybolmuş.

Tarih : 15 Nisan 2017, 10:57
Puan Ver : Kayıp Ali Bülbül'ün Cesedi Denizden Çıktı!(7/10)9


İstanbul Beykoz'da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, ortadan kaybolmuş. Baba Ahmet Bülbül, oğlunu bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini söylemişti. Bülbül Ailesi'nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemiş ancak Ali Bülbül'ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamamıştı.



Baba Ahmet Bülbül, oğlunun öldüğü haberini önceki gün öğrendi. Ahmet Bülbül'ün, geçtiğimiz ay denizde bulunan cansız bedenden tesadüfen haberi oldu. Kimliksiz cesedin oğlu Ali'ye ait olduğunu teşhis etti.



17 Mart gecesi Deniz Polisi'nin Beykoz açıklarında bulduğu kimliksiz cesedi, babası kolundaki dövmesinden tanıdı. Ali uyuşturucudan mı yoksa cinayet sonucu mu hayatını kaybetti? Bu sorunun cevabı Adli Tıp sonucuyla ortaya çıkacak.



 



kaynak:haberler



 





 








Etiketler: Kayıp  Ali  Bülbül  Ün  Cesedi  Denizden  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER