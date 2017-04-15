

İstanbul Beykoz'da, MR çektirecek olan kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül, ortadan kaybolmuş. Baba Ahmet Bülbül, oğlunu bulana 100 bin TL para ödülü vereceğini söylemişti. Bülbül Ailesi'nin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, hastanedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemiş ancak Ali Bülbül'ün hastaneden ayrıldığına dair bir ize rastlamamıştı.







Baba Ahmet Bülbül, oğlunun öldüğü haberini önceki gün öğrendi. Ahmet Bülbül'ün, geçtiğimiz ay denizde bulunan cansız bedenden tesadüfen haberi oldu. Kimliksiz cesedin oğlu Ali'ye ait olduğunu teşhis etti.







17 Mart gecesi Deniz Polisi'nin Beykoz açıklarında bulduğu kimliksiz cesedi, babası kolundaki dövmesinden tanıdı. Ali uyuşturucudan mı yoksa cinayet sonucu mu hayatını kaybetti? Bu sorunun cevabı Adli Tıp sonucuyla ortaya çıkacak.







kaynak:haberler











