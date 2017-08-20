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Kayıp ABD Savaş Gemisi 72 Yıl Sonra Pasifik'te Bulundu

KAYIP ABD SAVAŞ GEMİSİ 72 YIL SONRA PASİFİK'TE BULUNDU

ABD donanmasına ait USS Indianapolis adlı savaş gemisinin enkazı 72 yıl sonra Pasifik Okyanusunda bulundu.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 21:50
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ABD'nin kayıp savaş gemisi, Pasifik Okyanusu'nda bulundu. 2. Dünya Savaşı sırasında Japon denizaltısı tarafından vurulan Amerikan savaş gemisinin enkazına 72 yıl sonra okyanusun 5,5 kilometre derinliğinde ulaşıldı.

12 DAKİKA İÇİNDE BATMIŞTI

USS Indianapolis savaş gemisi, Hiroşima'ya atılan atom bombasının parçalarını teslim edip gizli görevden dönerken 30 Temmuz 1945'te Japon denizaltısı tarafından Filipin Denizi'ndeki Guam ve Leyte arasında vurulmuştu. Gemi, 12 dakika içinde batmıştı.

SADECE 316 KİŞİ KURTULMUŞTU

Bin 196 mürettebatın bulunduğu ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemisinden 316 kişi kurtarılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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