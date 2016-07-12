

Edinilen bilgiye göre olay, Çiçekoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir G., aynı zamanda amcasının kızı olan eşi Ayten G.'ye sürekli şiddet uyguladığı için mahkeme tarafından uzaklaştırma cezası aldı. Mahkeme kararına rağmen şiddetin devam etmesinin ardından Ayten G., Antalya Sığınma evine yerleşti. Eşiyle arasında yaşadığı soranların sorumlusu olarak kayınvalidesi Şükran G.'yi (45) sorumlu tutan Kadir G., kayınvalidesini sürekli tehdit etmeye başladı.



Motosikletle Çiçekoluk Mahallesi'ne gelen Kadir G., kayınvalidesinin mahallenin 1,5 kilometre dışında bulunan Pelitlidöşek mevkiindeki keçi ağılına keçileri sağmak için gittiğini tahmin ederek ağılın bulunduğu yere geldi. Kadir G. yanında getirdiği otomatik tüfek ve tek kırma tüfeği ile kayınvalidesine ateş ederken, annesinin üzerine kapaklanan 4 yaşındaki baldızı Zeynep Kader G.'yi de vurdu.







Bu sırada olay yerinde bulunan Şükran G.'nin lisede okuyan kızı Ayşe G., olay yerinden kaçarak köye haber verdi. Genç kızın köye haber vermesinin ardından jandarmayı arayan köy muhtarı, olay yerine gelerek elinde tüfekle kayınvalidesi ve baldızının cansız bedenlerinin başında beklemekte olan Kadir G.'ye elindeki silahları bırakması konusunda telkinlerde bulunurken, köy muhtarını da ölümle tehdit eden Kadir G., jandarmaların da gelmesi üzerine olay yerinden kaçtı.







Jandarma ekipleri olay yerine 1 kilometre mesafede bulunan Kumluk mevkiinde Kadir G.'yi olayda kullandığı silahlar ve cebinde 5 fişekle birlikte yakaladı.







Olayı duyan ailenin yakınları ve köylüler olay yerine akın ederken çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kimseyi olay yerine yaklaştırmadı. Anne-kızın cansız bedenleri cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazelerin araca konulması sırasında yakınları sinir krizleri geçirdi.