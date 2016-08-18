

Kayınpederini öldürdükten sonra eşine yönelen, ancak panikle fişeği tüfeğe yerleştiremeyince kaçan Kadir M., jandarma tarafından yakalandı.







Pınar M., 3 yıl önce kaçarak evlendiği günlük işlerde çalışan Kadir M. ile yaşadığı evi, iki ay önce şiddet gördüğü gerekçesiyle terketti. Genç kadın 18 aylık bebeğini de yanına alarak babası Gürol Tüm'ün evine yerleşti. İddiaya göre durumu kabullenemeyen Kadir M., çocuğunu göremediği gerekçesiyle eşini ve ailesini rahatsız etmeye başladı.







MAHALLE MEYDANINDA BEKLEDİ







Eşinin dün öğlen saatlerinde babasıyla birlikte Fethiye Adliyesi'ne gidip, şikayet ve boşanma dilekçesi verdiğini öğrenen Kadir M. çılgına döndü. Kumluova Mahallesi Meydanı'na giden Kadir M., iddiaya göre baba-kızı beklemeye başladı. Gürol Tüm, dün saat 21.00 sıralarında kızıyla birlikte dolmuştan indiği sırada yanına yaklaşan Kadir M., tek kırma av tüfeğini kayınpederine doğrulttu. Yakın mesafeden kayınpederinin göğsüne ateş eden Kadir M., daha sonra eşine yöneldi.







"PANİKLEYİNCE TÜFEĞE FİŞEĞİ YERLEŞTİREMEDİ"







Öfkeli koca ateş etmek için tüfeğe başka bir fişek yerleştirmeye çalıştı, ancak meydandaki vatandaşların çevresine toplanması üzerine paniğe kapılıp, koşarak kaçtı. Pınar M. ise kanlar içindeki babasının başında feryat ederek çevredekilerden yardım istedi. Ambulansa alınan Tüm, Özel Letoon Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Hastane önünde babasının ölüm haberini alan Pınar M. sinir krizi geçirdi. Pınar M.'ye sakinleştirici iğne yapılırken, evli ve 3 çocuk babası Tüm'ün cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.







Olayın ardından kaçan Kadir M., Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluova'da yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.