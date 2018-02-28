'mini Mini Bir Kuş' Şarkısını Çalan Personel İşine Devam Ediyor
Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti
Otoyolda Büyük Heyelan! İstanbul Yönü Trafiğe Kapandı
Sanatçılar, Afrin Harekatı'na Destek İçin Hatay'a Gitti
Çöpten Ölmek Üzere Olan 6 Yavru Kedi Çıktı! Böyle Hayata Tutundular
Uyurgezer Çocuk Bahçede Donarak Öldü
Putin Açıkladı! Erdoğan Devreye Girdi, Guta'dan İlk Tahliye Yapıldı
Beşiktaş Lens'in Bonservisini Aldı! İşte Sözleşme Detayları
Korsan Öğrenci Servisinin Şoförü Alkollü Yakalandı
İstanbul'un İlk Gazetecilik Okulu Olan Nişantaşı Kampüsü Satılıyor
Gişelerin Çıkışında Durdurulan Araçtan 350 Kiloluk Uyuşturucu Çıktı
Kocası İle Tartıştı, Oğlunu Camdan Aşağı Attı
Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı
Rus Sporcuda Doping Çıkınca Madalya Türkiye'ye Geldi
İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza
Yağmurda Islanmamak İçin Küçük Çocuğu Şemsiye Yaptı!
Trump'ın Damadına Üst Düzey Yasak! Gizli Toplantılara Katılamayacak
Toplu Taşımada Yeni Dönem! İstanbul'a Sürücüsüz Otobüsler Geliyor
Canan Karatay'ın Antidepresan Çıkışına Akademisyenlerden Yanıt: Doktor Kontrolünde Kullanılmalı
Okulun Bahçesi Göle Döndü! Öğrenciler Banklardan Kendi Köprüsünü Yaptı

Kayınpederi boğarak öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı

KAYINPEDERİ BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! CİNAYETİN SIR PERDESİ ARALANDI

Fabrikası iflas edince kocası yurt dışına kaçan Kırgız asıllı genç kadın, boşanma davasından 1 gün önce kayınpederi tarafından boğularak öldürülmüştü. Kayınpederi ifadesinde "Abimi aldatıyordu" dedi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 08:20
Puan Ver : Kayınpederi Boğarak Öldürülmüştü! Cinayetin Sır Perdesi Aralandı(5/10)1

Antalya Manavgat'ta ikamet eden 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde karakola giden Mehmet Çetin, bir süre önce yurt dışına kaçan abisinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin'in evine giden polis ekipleri 3 çocuk annesi Katerina Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

"YENGEM ABİMİ ALDATTI"

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre gözaltına alınan Mehmet Çetin ifadesinde, abisi Haydar Çetin'le birlikte 2 yıl önce Niğde'de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söyledi. Abisinin borçlarını ödeyemediği için yurt dışına kaçtığını anlatan Çetin "Ben de eşim, çocuklarım, abimin eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışmak için Manavgat'a geldim" dedi. Bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesinin abisini aldattığını öne süren zanlı, Katerina Çetin'in buna kulak asmadığını iddia etti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ertesi sabah abisiyle boşanma davası görülecek olan yengesiyle aldatma nedeniyle tartıştıklarını kaydeden Çetin, tartışma sırasında genç kadını boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Mehmet Çetin'in, cinayeti işlemeden önce 3 yeğenini alıp kendi evine götürdüğü, daha sonra tekrar genç kadının evine gidip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Mehmet Çetin'in sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola gidip polise teslim olduğu anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayınpederi  Boğarak  Öldürülmüştü  Cinayetin  Sır  Perdesi  Aralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER