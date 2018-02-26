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Kayınpeder, Tartıştığı Gelini ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAYINPEDER, TARTIŞTIĞI GELİNİ VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Muğla'da pide salonu işletmecisi 73 yaşındaki kayınpeder, tartıştığı oğlu ve gelinine evden aldığı av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Gelini olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 73 yaşındaki kişi, tartıştığı gelinine ve oğluna kurşun yağdırdı. Gelinin hayatını kaybettiği olayda, oğul ise yaralandı.

AV TÜFEĞİ İLE GERİ DÖNDÜ

Olay, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H. (73) ile gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iş yerinin yakınında bulunan ikametine giden baba Fahrettin H., av tüfeğini yanına alarak iş yerine geri döndü.

GELİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam, kavga ettiği gelini ve oğluna tüfekle birçok kez ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Serpil ve Salih H., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

YAŞLI ADAM TESLİM OLDU

Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan gelin Serpil H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih H.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Fahrettin H.'nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayı duyarak hastaneye giden ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Konuyla ilgili olarak asayiş büro ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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