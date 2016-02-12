

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Sidhi ilçesinin Churhat kasabasında yaşanan olayda kayınbiraderi tarafında günlerce tecavüze uğrayan kadın, tecavüzcüsünün cinsel organını kesti. Elinde tecavüzcüsünün cinsel organıyla polismerkezine gelerek teslim oldu.







EŞİ ÇALIŞMAYA GİDİNCE KAYINBİRADERİNİN TECAVÜZÜNE MARUZ KALMIŞ







İsmi açıklanmayan üç çocuk annesi 32 yaşındaki kadın polise verdiği ilk ifadede; kocasının çalışmak için Hindistan'ın kuzey batısındaki Maharashtra eyaletinin Nashik kentine gittiğini, kayınbiraderiyle aynı evde yaşadığını, adamın cinsel ilişki için kendisine saldırdığını anlattı. Mağdur kadın kayınbiraderinin cinsel tacizlerinden bıktığını, tecavüzlerin son bulması için radikal bir karar aldığını açıkladı.







SON GİRİŞİMİNDE ORAKLA CİNSEL ORGANINI KESTİ







32 yaşındaki kadın, kayınbiraderinin son tecavüz girişiminde kendisinin de rızası varmış gibi rol yaparak adamı kandırdığını, orakla kayınbiraderinin cinsel organını kestiği söyledi. Talihsiz kadın ifadesinde son olarak tecavüzlerden kurutlmak için bunun son çaresi olduğunu belirtti.







ELİNDE CİNSEL ORGANLA POLİSE GİTTİ, POLİSLER ŞOKE OLDU







Elinde kanlar içindeki cinsel organla karşılarına çıkan kadın polisleri şoke etti. Polisler kadının ilk ifadesinden sonra olayı öğrenmelerinin ardından hemen Churat'ta bulunan eve perşembe sabahı saat 6 civarında ulaştı.







CİNSEL ORGANI KESİLEN KAYINBİRADER İNTİHAR ETTİ







Zanlının ilk yardıma ihtiyacı olabileceği ihtimaline binaen yanlarında sağlık ekipleri birlikte olay yerine giden polis, kayınbiraderin intihar etmiş olduğunu rapor etti. Adamın cansız bedeni evin yakınında bulunan bir ağaçta asılı olarak bulundu.







KADIN TUTUKLANDI







Kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı. Sidhi polis sözcüsü Abid Khan basına verdiği demeçte "Bu çok nadir görülen bir vaka. Başlatılan soruşturma kararlı bir şekilde sonuca ulaştırılacak" sözlerini sarf etti.







AKIL SAĞLIĞI YERİNDE







Son olarak, zanlı kadının akıl sağlığının yerinde olduğu ve yaptığından pişmanlık duymadığı polis tarafından basına açıklandı.