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KAYINBABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ


KAYINBABASINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Tarih : 07 Mayıs 2017, 11:19
Puan Ver : Kayınbabasını Öldürüp İntihar Etti(10/10)10


Adana'da bir kişi, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 11231 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan Salim Koç'un eşi evi terk etti. Bunun üzerine damat, kayınbabası Faruk Zeki Sargındağ'ı (52) konuşmak için çağırdı.



Dışarıda bir süre konuşan Koç ile Sargındağ arasında kadının eve dönme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kayınbaba kızını göndermeyeceğini söyleyince Koç, yanında bulunan pompalı tüfekle Sargındağ'ı başından vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. 





 



 



 



 



kaynak:haberler






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