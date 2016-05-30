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kaygılanmamak için badem sütü için

KAYGILANMAMAK İÇİN BADEM SÜTÜ İÇİN

Şeker içermeyen ve sadece 1 bardağında 26 kalori bulunan badem sütü özellikle kilo vermek isteyenlerin gözde besini olarak yerini almaya başlamıştır. Kalori açısından inek sütüne göre daha düşük olmasına rağmen inek sütü kadar protein içermemektedir.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 17:47
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İçerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve folat sayesinde seratonin seviyesini artırdığı ve depresyon gibi durumlarda anksiyete ve kaygıyı azaltabildiği görülmüştür. Yani stresli kişilerde badem sütü faydalı bir besindir.İnek sütü alerjisi durumunda ve laktoz intoleransı olanlarda tercih edilebilinecek alternatifler arasında yer alır.



Badem sütü magnezyum, manganez, kalsiyum ve özellikle E vitamini kaynakları arasında bir besindir. Kemik gelişimine yardımcı, kalp hastalıklarında önleyici & tedavi edici ve bağışıklık güçlendirici mineral ve vitaminlerden zengin badem sütünün faydaları saymakla bitmez. Kolesterol içermemektedir



**Badem sütü soya sütüne oranla daha az kalori içermesine rağmen protein değeri daha fakirdir.



** 65 yaş ve üzerinde azalan kemik yoğunluğu nedeni ile artan kalsiyum ihtiyacını dengelemek açısından ve yavaşlayan metabolizmaları nedeni ile daha düşük kalori içermesi nedeni ile tercih edilebilir.



** Tad ve kıvam açısından çeşitli meyveler ve bitter çikolata kakao ilave edilerek smoothie hazırlanarak çocuklarda sağlıklı ara öğün alternatifleri açısından tercih edilebilir.








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