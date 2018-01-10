KAYBOLAN SPOR SPİKERİ 3 GÜN SONRA BİR RESTORANIN OTOPARKINDA BULUNDU
Bir basın kuruluşunda spor spikeri olarak çalışan Courtney Roland, şüpheli şekilde kaybolduktan 3 gün sonra bir restoranın otoparkında bulundu. Genç kadının hiçbir şey hatırlamadığı açıklandı.
Amerikan medyasında yer alan habere göre 6 Ocak Cumartesi akşamından beri kendisinden haber alınamayan Roland'ın hayatından şüphe ediliyordu. Fakat dün akşam saatlerinde bulundu.
TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ
İş arkadaşlarıyla Cumartesi günü yere l saatle 12:30'da konuşan Roland bir daha telefonlarına cevap vermedi.
Ev arkadaşının yaptığı açıklamaya göre Roland kendisine mesaj atarak mavi bir kamyonun kendisini takip ettiğini söylemişti. Fakat Roland bir restoranın otoparkında bulundu.
HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ
Polisin açıklamasına göre bulunduğu sırada hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Roland, oldukça kafası karışık gözüküyordu.
Kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen ve fiziki olarak hiçbir zarar görmemiş olan Roland hemen hastaneye kaldırıldı.
Roland'ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: haberinburada
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