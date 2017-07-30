KAYBOLAN MİNİK BERRAK, İZ TAKİP KÖPEĞİ ŞAH SAYESİNDE EVİNE DÖNDÜ
Mardin'de kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak Altunç, yapılan arama çalışmalarında, iz takip köpeği Şah sayesinde bulundu.
Mardin'in Savur ilçesinde kaybolan 3.5 yaşındaki Berrak Altunç, Jandarma ve Polis Özel Harekat Timlerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarında, iz takip köpeği Şah sayesinde bulundu.
JANDARMA VE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ, MİNİK BERRAK İÇİN SEFERBER OLDU
Dün, Savur ilçesine bağlı Baskavak Köyü, Hisarkaya yol ayrımında 3.5 yaşındaki Berrak Altunç kayboldu. Yakınlarının arama çalışmaları sonuç vermeyince güvenlik güçlerine bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ve özel harekat polisleri Berrak Altunç'u arama ve kurtarma çalışması başlattı. Güvenlik güçleri, arama çalışmalarında iz takip köpeği kullandı.
İZ TAKİP KÖPEĞİ, KÜÇÜK KIZI AĞAÇLIK ALANDA BULDU
İz takip köpeği Şah, eşyalarını koklayarak aradığı kayıp kız çocuğunu yol kenarındaki ağaçlık alanda buldu. Küçük çocuk güvenlik görevlileri tarafından ailesine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan Berrak'ın babası Mahsun Altunç, çocuklarını bulan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
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