Çin'de bir dağ köyü sabahın erken saatlerinde eşine rastlanmayan büyüklükte bir kütlenin altına gömüldü, yalnızca üç insan kurtulabildi. Uluslararası ajanslar feci fotoğraflar geçiyor, dev heyelanın bir nehri tıkayıp karayolunu da yok ettiği bildiriliyor.



Çin bu sabah bir felakete uyandı. Ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde heyelan bir köyü uttu.







Xinmo köyü sabah 06.00 sularında dağdan kopan dev kayalar ve toprak kütlesinin altına gömüldü, 46 hanenin bulunduğu köydeki tüm evler heyelan altında kaldı.







Yerel medya, Tibet bölgesine yakın Maoxian şehrine bağlı köyde yalnızca üç kişinin kurtulabildiğini, 141 köylüden haber alınamadığını bildiriyor. Bir anne baba ile iki aylık bebekleri mucizevi şekilde kayaların arasından sağ çıktı.







Çin lideri Şi Jinping, kurtarma ekiplerinden tüm çabalarını hızlı bir şekilde göstermelerini istedi ancak köyden inanılmaz fotoğraflar geliyor. Uluslararası ajansların dünyaya geçtiği kareler, dağdan sürüklenen devasa kayaların Xinmo köyüyle birlikte bir nehri ve yolu da yuttuğunu gösteriyor.







Yetkililer, üç milyon metreküp kütlenin aşağıya doğru kaydığını tahmin ediyor.







kaynak:milliyet