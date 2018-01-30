KAYAK TATİLİ KABUSA DÖNMESİN!
Kayak birçok yönden faydalı ancak öncesinde iyi bir hazırlık ve güçlü kaslar gerektiriyor.
Kayak birçok yönden faydalı ancak öncesinde iyi bir hazırlık ve güçlü kaslar gerektiriyor. Tatil dönüşünün kabusa dönmesini engelleyecek tüyoları bilmek de işin keyfini çıkarmak açısından önemli.
Kaynak: haberinburada
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