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KAYAK MİLLİ TAKIMI SEÇMELERİNDE KAVGA! SPORCULAR BİRBİRİNE BIÇAK ÇEKTİ: 2 YARALI, 5 GÖZALTI


Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Tarih : 12 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı(5/10)1

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde olay çıktı. Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. 2 kişinin yaralandığı olaya müdahale eden polis, 5 sporcuyu gözaltına aldı.

SPORCULAR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine tartışma çıktı. Sporcuların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.SPORCUCULAR KAYAKLARLA VURDU, BIÇAK ÇEKTİ: 2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada bir sporcu ve antrenör yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.5 SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 sporcuyu gözaltına aldı, soruşturma başlattı. Olay nedeniyle ara verilen seçmelerin devam edeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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