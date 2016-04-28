

Saklıkent, Antalya'nın batısında Beydağları'nın 2500 metre yüksekliğindeki zirvelerinden Bakırlıtepe'nin eteklerinde yer alan bir kayak merkezi. Kayak sezonunun aralık ayı gibi başlayıp mart ayının ortasında bittiği tesislere, Beydağları'nı geçen 38 kilometrelik karayoluyla ulaşılabiliyor.







'Turizm yolu' olmasına rağmen aynı zamanda bölgedeki mermer ocakları nedeniyle günün her saati TIR trafiğinin de eksik olmadığı yolda, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.