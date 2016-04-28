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kayak merkezi yolu için onlarca ağaç kesildi

KAYAK MERKEZİ YOLU İÇİN ONLARCA AĞAÇ KESİLDİ

Antalya'da Beydağları'nın en yüksek zirvelerinden Bakırlıtepe'nin eteklerinde 1848 metrede yer alan Saklıkent Kayak Merkezi'ne ulaşan 38 kilometrelik turizm yolundaki çam ağaçları, otomobillerin geçebilmesi için kesildi

Tarih : 28 Nisan 2016, 12:22
Puan Ver : Kayak Merkezi Yolu İçin Onlarca Ağaç Kesildi(9/10)7


 Saklıkent, Antalya'nın batısında Beydağları'nın 2500 metre yüksekliğindeki zirvelerinden Bakırlıtepe'nin eteklerinde yer alan bir kayak merkezi. Kayak sezonunun aralık ayı gibi başlayıp mart ayının ortasında bittiği tesislere, Beydağları'nı geçen 38 kilometrelik karayoluyla ulaşılabiliyor.



'Turizm yolu' olmasına rağmen aynı zamanda bölgedeki mermer ocakları nedeniyle günün her saati TIR trafiğinin de eksik olmadığı yolda, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü yol yapım ve genişletme çalışmalarına başladı.








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