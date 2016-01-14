

Bu yıl 6. kez düzenlenen Engelsiz Yaşam Vakfı ‘Yılın En İyileri Ödül Töreni' Steigenberger İstanbul Maslak Hotel'de yapıldı.







Gecenin en önemli olayı ‘Yaşarken Değerlerimize Sahip Çıkalım' projesi kapsamında önceki yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bacağı kesilen Yalçın Menteş yararına yapılan açık artırma oldu. Kayahan'ın son konserinde taktığı şapkası ile şarkı söylediği mikrofonu açık artırmaya çıkartıldı.



Açık artırmada yapımcı Polat Yağcı 22 bin lira, Cengiz Kurtoğlu 45 liraya aldıkları şapka ve mikrofonu geri bağışladılar.







Tekrar yapılan açık artırmada Hasan ve Ayşegül Peker çifti 16 bin lira vererek şapka ve mikrofonun sahibi oldular. NTC Medya'nın sahibi Mehmet Yiğitalp de 7 bin lira bağışta bulunarak Yalçın Menteş için toplanan parayı 90 bin liraya tamamladı.