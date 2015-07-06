KAYAHAN'IN KIZI, BABASININ MAL VARLIĞININ TESPİTİ İÇİN YARGIDA
1 Nisan ayında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın ilk evliliğinden olan kızı Beste Açar, babasının mal varlığının tespiti için mahkemeye başvurdu.
Beste Açar'ın avukatı “Prosedür gereği yapılan bir uygulama bu. Veraset davalarında bütün mal varlığı ortaya çıkarılıyor” dedi.
Kayahan'ın eşi İpek Açar da sanatçının mal varlığıyla ilgili bir dava açıldığını doğruladı.
İpek Açar, Beste Açar'ın mirasa tedbir konulması talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise “Mal varlığının bilinmesi için dava açıldı ama mal varlığına tedbir falan konulmadı” yanıtını verdi.
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