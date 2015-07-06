

Beste Açar'ın avukatı “Prosedür gereği yapılan bir uygulama bu. Veraset davalarında bütün mal varlığı ortaya çıkarılıyor” dedi.







Kayahan'ın eşi İpek Açar da sanatçının mal varlığıyla ilgili bir dava açıldığını doğruladı.







İpek Açar, Beste Açar'ın mirasa tedbir konulması talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna ise “Mal varlığının bilinmesi için dava açıldı ama mal varlığına tedbir falan konulmadı” yanıtını verdi.