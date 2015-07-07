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kayahan'ın kemikleri sızlayacak! kavga başladı

KAYAHAN'IN KEMİKLERİ SIZLAYACAK! KAVGA BAŞLADI

Geçtiğimiz nisan ayında kanserden hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın büyük kızı Beste Açar ile İpek Açar arasında miras kavgası başladı.

Tarih : 07 Temmuz 2015, 09:39
Puan Ver : Kayahan'ın Kemikleri Sızlayacak! Kavga Başladı(7/10)5


Habertürk'ün haberine göre; kavga Beykoz Sulh Hukuk Mhakemesi'nde açılan 'terekenin tespiti' davasına Açar'ın verdiği dilekçe ile ortaya çıktı.



Babasının ölümünden 10 gün önce Kayan-İpek Açar ortak hesabında 894 bin lira bulunduğunu kaydeden Beste, ancak bu miktar kendisine 207 bin olarak bildirildiğini, hesaptan çekilen miktarın 687 bin lira olduğunu öne sürdü.








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