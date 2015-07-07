

Habertürk'ün haberine göre; kavga Beykoz Sulh Hukuk Mhakemesi'nde açılan 'terekenin tespiti' davasına Açar'ın verdiği dilekçe ile ortaya çıktı.







Babasının ölümünden 10 gün önce Kayan-İpek Açar ortak hesabında 894 bin lira bulunduğunu kaydeden Beste, ancak bu miktar kendisine 207 bin olarak bildirildiğini, hesaptan çekilen miktarın 687 bin lira olduğunu öne sürdü.