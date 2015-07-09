Kayahan'ın iki tarafı karşı karşıya getiren mirası Gömeç'teki meşhur Gönül Köşkü ve apartman dairesi, bankada bir miktar nakit para, tekne ve iki arabadan oluşuyor.



Beste Açar'ı, babası Kayahan'ın eşi İpek Açar ile karşı karşıya getiren miras belli oldu. 3 Nisan'da ölen Kayahan'ın ilk evliliğinden olan kızı Beste Haravon'un açtığı veraset davası ile patlak veren miras krizi giderek büyüyor.







BESTE AÇAR'IN İDDİALARI GERÇEK ÇIKMADI







Babasının mal varlığının belirlenmesi için dava açan Haravon, mahkemeye sunduğu dilekçede İpek Açar'ın babasının ölümünden önce ortak hesaplarından yüklü miktarda para çektiğini öne sürmüştü. Açar ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.