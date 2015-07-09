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kayahan'ın kavga çıkaran mirası ortaya çıktı

KAYAHAN'IN KAVGA ÇIKARAN MİRASI ORTAYA ÇIKTI

Kayahan'ın iki tarafı karşı karşıya getiren mirası Gömeç'teki meşhur Gönül Köşkü ve apartman dairesi, bankada bir miktar nakit para, tekne ve iki arabadan oluşuyor.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 14:17
Puan Ver : Kayahan'ın Kavga Çıkaran Mirası Ortaya Çıktı(9.8/10)11


 Beste Açar'ı, babası Kayahan'ın eşi İpek Açar ile karşı karşıya getiren miras belli oldu. 3 Nisan'da ölen Kayahan'ın ilk evliliğinden olan kızı Beste Haravon'un açtığı veraset davası ile patlak veren miras krizi giderek büyüyor.

 

BESTE AÇAR'IN İDDİALARI GERÇEK ÇIKMADI

 

Babasının mal varlığının belirlenmesi için dava açan Haravon, mahkemeye sunduğu dilekçede İpek Açar'ın babasının ölümünden önce ortak hesaplarından yüklü miktarda para çektiğini öne sürmüştü. Açar ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.








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