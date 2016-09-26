

Yıllardır tartışılan bir konu olan kaya tuzunun sağlıklı olup olmadığı ile ilgili yeni bir bilgi Türkiye Kardiyoloji Derneği'nden geldi.















Uzun yıllardır sağlığa zararı var mı yokmu tartışmaları yapılan kaya tuzu hakkında yeni bir açıklama da Türkiye Kardiyoloji Derneği'nden yapıldı..















KAYA TUZU SAĞLIKLI MIDIR?















Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının isteği üzerine sağlığa yararlı olduğu düşünülen kaya tuzu incelendi. Türkiye Kardiyoloji Derneği (TKD) Bilim Kurulu kaya tuzu sağlıklı değil sonucuna ulaştı. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, kaya tuzu sağlık için çok yararlı yorumuna “masal” yorumunu yaptı.























Tuzun içinde 100'de 97 miktarında bulunan sodyum, kalp ve damar sağlığı açısından çok zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz şu açıklamaları yaptı:















“Farklı çalışmalarda, aşırı tuz tüketimiyle kalp ve damar hastalıkları ve özellikle hipertansiyon ilişkisi değişen oranlarda ortaya konuldu. Tuzun içindeki minerallerden hipertansiyonla ilişkili olanı sodyum molekülü. Kaya tuzunda da sodyum klorür miktarı yüzde 97.35 gibi yüksek bir oranda. Kısacası sofra tuzundan daha sağlıklı değil. Hatta içinde zararlı başka elementler ve radyoaktif olduğunu bildiğimiz maddeler bile var.”















Ayrıca tuzun içinde kanser yapan maddeler olduğu da tespit edildi. Prof. Dr. Yılmaz bu konuda da uyarıyor: “Bunların miktarı, sağlık üzerine etki edemeyecek kadar az düzeyde. Daha da ilginci bu kaya tuzlarının bileşiminde, insan sağlığı açısından çok riskli olduğu bilinen plütonyum (atom bombası yapımında kullanılır), talyum ve radyum (radyasyon yani ışın içerir; radyasyonun kanser yapıcı etkisi bilinmektedir) gibi maddeler, ve dahası kurşun (zararlı etkileri bilinen ağır metal) yine çok az miktarda da olsa bulunuyor”















Yılmaz'a göre günde sadece bir silme kaşığı tuz tüketilmeli. Türkiye ortalamsı erkeklerde 18 gram, bayanlarda ise 16 gram olarak belirtilmiş.