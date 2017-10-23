FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu 84 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

DAVA BÜYÜK DURUŞMA SALONUNDA YAPILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame çerçevesinde açılan davada sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binada yapılan büyük duruşma salonunda yargılanacak.

7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede, Gülen, Meral ve Günay hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ve 'örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik' suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari'ye 'örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8.5 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 80 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SAĞLIK RAPORUNUN ARDINDAN TEKRAR TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 8 Eylül 2016'da tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatları, 1 Mayıs 2017'de 5. Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunarak tahliye talep etmişti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren hakimlik, dilekçe ekinde sunulan özel bir hastanenin 18 Nisan 2017 tarihli sağlık raporundaki tespitleri değerlendirerek, Kavurmacı'nın tahliyesine karar vermişti. Silivri Devlet Hastanesi'nin "mahkumun hayatı için kesin bir tehlike arz etmediği" şeklindeki sağlık raporu üzerine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavurmacı hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Yakalama kararı sonrası gözaltına alınan ve adliyeye getirilen Kavurmacı 17 Haziran 2017'de tekrar tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada