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Kavisli Ekran Ve Çift Kamera Sahip Gionee M2017 Geliyor
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kavisli ekran ve çift kamera sahip gionee m2017 geliyor

KAVİSLİ EKRAN VE ÇİFT KAMERA SAHİP GİONEE M2017 GELİYOR

Daha çok lüks tasarım hatlarını isteyen ama bunun yanında donanımdan vazgeçmeyen kullanıcılar için Çinli Gionee M2017 adeta ilaç oluyor.

Tarih : 28 Aralık 2016, 13:01
Puan Ver : Kavisli Ekran Ve Çift Kamera Sahip Gionee M2017 Geliyor(9/10)6


Daha çok lüks tasarım hatlarını isteyen ama bunun yanında donanımdan vazgeçmeyen kullanıcılar için Çinli Gionee M2017 adeta ilaç oluyor.



Daha çok lüks tasarıma önem veren ama donanımdan vazgeçmeyen kullanıcılar için Çinli üretici Gionee M2017 adeta hemen cevap verdi. Gionee M2017 adlı telefon donanımı ve tasarımıyla oldukça dikkat çekici.



Gionee M2017 modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi kavisli ekrana sahip 5.7 inçlik 2560×1440 piksel çözünürlüklü ekran ile karşılıyor. Yonga seti olarak Snapdragon 653 tercih eden ürün, 6GB RAM ile geliyor. Depolama olarak ise 128GB veya 256GB seçenekleri ile kullanıcıya ulaşıyor. Bunlara ek olarak 7000mAh kapasiteli batarya, arka kısımda 12MP ve 13MP iki kamera ve 8MP özçekim kamerasıyla geliyor.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 1000$ civarında bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak.



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