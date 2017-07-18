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Kavga eden kızlara adliye önünde ibretlik ceza!

KAVGA EDEN KIZLARA ADLİYE ÖNÜNDE İBRETLİK CEZA!

Bursa'da geçen yıl 5 kızın 1 kız öğrenciyi sıkıştırıp tokat atması ve hakaret etmesi mahkemeye taşındı. Uzlaşan aileler 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıttı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Kavga Eden Kızlara Adliye Önünde İbretlik Ceza!(7/10)3

Bursa'da geçen yıl, 21 Eylül tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Metro İstasyonu yakınında meydana gelen olayda, okuldan çıkan S.G. (14) metro istasyonunun oradan evine giderken, A.E. (16), E.A. (14), S.N.Ç. (16), S.A. (15) ve S.Ç. (16) isimli kızlar tarafından bir süre takip edildikten sonra yolu kesildi.

"SİGARA KULLANMAYAN KIZI BİR SOKAĞA SOKTULAR"

5 kız S.Ç.'den çakmak istedi. Sigara kullanmadığını ve yanında çakmak olmadığını ifade eden S.G., kızlar tarafından bir sokağa sokuldu. Burada S.G.'yi tahrik eden kızlar, tokat attı. S.G.'nin ailesine durumu anlatması üzerine iş yargıya taşındı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ADINA LOKMA DAĞITILDI

'Basit yaralama' suçundan dolayı savcı Tuncay Demirci dosyayı uzlaştırmacı Sibel Ekren'e gönderdi. Ailelerle tek tek görüşen Ekren, uzlaştırma konusunda bilgiler verdi. Mağdur aile, 15 Temmuz şehitleri adına lokma dağıtılmasını istedi. Diğer ailelerin kabul etmesi üzerine, 25 kilo hamurdan 450 liraya 500 kişilik lokma hazırlandı. Lokmalar adliye önünde vatandaşlara dağıtıldı.

"DİĞER ÇOCUKLARIN SİCİLİ BOZULMASIN DİYE KABUL ETTİK"

Mağdure kızın babası Ayhan G., "Sibel hanımın uzlaştırma konusunda katkısı büyük oldu. Diğer çocukların sicili bozulmasın diye bu durumu kabul ettik. 15 Temmuz şehitleri lokma dağıtalım dedik. Onlar da olumlu yaklaştı. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Çocukların yaşları da çok küçük" dedi.

"UZLAŞMA UYGULAMASI ÇOK GÜZEL"

Hasan E. ise, "Çocuğumu bir daha böyle bir olay yapmaması için ikna ettim. Bundan sonra bir daha yapmayacak. Bugün de 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtılıyor. Uzlaşma uygulaması çok güzel. Sibel hanım bize yardımcı oldu. Çocuklarımız sicil almaktan kurtuldu" diye konuştu.

"ŞEHİTLER İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜK"

Mustafa Ç. ise, "Hep beraber uzlaşıp, olayı kapattık. Uzlaşmadan Sibel hanımın bize çok faydası oldu. O şekilde uzlaştık. Şehitler için lokma döktürdük. Allah kabul etsin" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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