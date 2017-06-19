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kavga çıkaracak iddia: fenerbahçe'nin transfer hedefleri...

KAVGA ÇIKARACAK İDDİA: FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HEDEFLERİ...

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:19
Puan Ver : Kavga Çıkaracak İddia: Fenerbahçe'nin Transfer Hedefleri...(5/10)2


Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın bonservisi ile almaya çalıştığı Vincent Aboubakar için devreye girdiği iddia edildi. Flaş iddia Portekiz'de yayın yapan Record gazetesinden geldi.



Gazetede yer alan haberde Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla durumu belirsiz hale gelen Aboubakar için Fenerbahçe'nin devreye girdiği vurgulandı.



Fenerbahçe'nin, sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Josue'yi de renklerine katmaya çalıştığının ileri sürüldüğü haberde, sarı lacivertli takımın Porto'ya paket teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.



YÜZDE 60 HAKLARI LORIENT'TE



Haberin ayrıntısında, "Ancak Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'ı Lorient'te olduğu için görüşmelerin kısa sürmesi beklenmiyor. Hem Porto hem de Lorient, Konfederasyon Kupası'nı da bekliyor. Aboubakar'ın burada göstereceği performansla daha da değerlenebileceği konuşuluyor" ifadelerini yer buldu.



 



kaynak:sabah








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