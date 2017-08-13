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Katy Perry'den İtiraf: İlk Kez Altıncı Sınıfta Öpüştüm

KATY PERRY'DEN İTİRAF: İLK KEZ ALTINCI SINIFTA ÖPÜŞTÜM

Bir magazin dergisine verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Katy Perry, "Şişe çevirmece oyunu sayesinde ilk kez altıncı sınıfta öpüştüm" dedi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 10:20
Puan Ver : Katy Perry'den İtiraf: İlk Kez Altıncı Sınıfta Öpüştüm(6/10)2

30'lu yaşların keyfini çıkardığını söyleyen Katy Perry, geçmişiyle ilgili özel itiraflarda bulunarak ilk kez altıncı sınıftayken şişe çevirmece oyunu nedeniyle öpüştüğünü anlattı.

"VÜCUDUMU HAZIRLAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

W Magazine'e kapak olan şarkıcı Katy Perry, özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı. 30'lu yaşların keyfini çıkardığını söyleyen 32 yaşındaki şarkıcı, "20'li yaşlara dönmem için dünyaları verseniz istemem. Kalbimi, aklımı, ruhumu ve vücudumu bugünlere hazırlamak için çok çalıştım. Mutluluğu bulmak kolay olmadı ve şimdilerde bunun karşılığını almaya başladım" dedi.

"İLK KEZ ALTINCI SINIFTA ÖPÜŞTÜM"

Derginin eylül sayısı için objektif karşısına geçen ABD'li şarkıcı, ilk öpücüğünün romantik olmadığını söyleyerek, "İlk kez altıncı sınıfta öpüştüm. O dönem katıldığım bir partide şişe çevirmece oynanıyordu. Sıra bana geldi, şişeyi çevirdim ve ağzımda bir ıslaklık hissettim. Altıncı sınıftayken öpüşmenin estetik bir tarafı olmuyor" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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