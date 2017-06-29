Amerikalı şarkıcı Katty Perry'nin eski sevgilisi Orlando Bloom'la olan pozları çok konuşulmuş ve özellikle muhabirler taraflardan bu pozla ilgili bir açıklama beklemişti.



Muhabirlerin beklediği o açıklama geride bıraktığımız günlerde yeni albümü Witness'ın tanıtımı için bir radyo programına çıkan Katty Perry'den geldi. 32 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl sevgilisi Orlando Bloom ile Sardunya adasındaki tatillerinde çekilmiş fotoğraf üzerine açıklamada bulundu. Sörf tahtasının üzerindeki kürek çekme fotoğrafıyla ilgili espri yapan ve o anın yaşattığı travmayı üzerinden atmak için uzun süreli terapi alması gerektiğini söyleyen Perry, Orlando'yla o anlarda neler konuştuğunu açıkladı. İşte Katy Perry'nin o sözleri: “Orlando bana çıplak olmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de hoşlanmadığımı söyledim. Bu tamamen benim düşüncem ben öyle biri değilim deyince bana tepki gösterdi, Ah, hayır” dedi.



“YATTA ÇIKARDIM”



Kıyafetlerini okyanusun ortasında çıkarmaktan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Perry, ancak özel yatlarına döndüğünde soyunduğunu itiraf etti. Bir ilişkide bu tarz heyecanlar yaşamanın normal ve gerekli olduğunu söyleyen Perry, sadece kendisinin Orlando gibi davranmak istemediğini ve heyecanını yata sakladığını söyledi.







kaynak:sözcü