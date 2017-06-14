

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Şırnak Beytüşşebap İncebel Dağları - Kato bölgesinde 56 gündür devam eden 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' Operasyonu bölgede tespit edilen mağara sayısı 112'ye ulaştı. Tespit edilen 5 mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları Kato bölgesinde 19 Nisan 2017 tarihinden beri devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında; operasyon bölgesinde 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında teröristler tarafından kullanılan 5 yeni mağara tespit edildi. Bölgede tespit edilen mağara sayısı 112ye ulaştı. 10-13 Haziran 2017 tarihleri arasında yeni tespit edilen 5 mağara içerisinde 1 adet 81 mm havan, 1 adet 60 mm havan, 1 adet Geri Tepmesiz Top, 2 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği,







2 adet Rpg-7 roketatar, 60 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ağır silah gece görüş dürbünü, 4580 adet Bixi mühimmatı, 3 adet elektrikli fünye, 21 adet 60 mm.lik havan mühimmatı, 15 adet el bombası, 5 adet EYP, 1 adet GTT mühimmatı ve muhtelif tipte silah parçaları, şarjörleri, mazot, tüpler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi..







Bölgede 56 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam olarak 797 adet muhtelif tipte silah, 427.162 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 80 tondan fazla yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.







kaynak:milliyet