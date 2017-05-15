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KATO'DA PKK'YA BİR DARBE DAHA!


KATO'DA PKK'YA BİR DARBE DAHA!
Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:46
Puan Ver : Kato'da Pkk'ya Bir Darbe Daha!(9/10)8


İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde İncebel Dağlarında (Kato Dağı) başlatılan operasyonun 27 gündür devam etmekte olduğunu belirterek, operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 42 sığınak ve mağaraya girildiğini, buralarda çok sayıda miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde Şırnak-Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığı sorumluluğunda, 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren 425 jandarma komando ve 450 güvenlik korucusunun katılımıyla İncebel Dağları'nda (Kato Dağı) başlatılan operasyonun 27 gündür devam etmekte olduğu belirtti. Örgütün silah, mühimmat ve malzeme dağıtım noktaları oldukları tespit edilen sığınak ve mağaralardan 42'sine girildiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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