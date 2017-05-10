

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 26 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak İncebel (Kato) dağlarında 19 Nisan'da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu devam ediyor.



Bugüne kadar en kapsamlı silah ve malzemenin ele geçirildiği, bölücü terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu operasyon, zor arazi ve hava şartlarına rağmen 21 gündür aralıksız sürüyor. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen şimdiye kadar 26 mağara tespit edildi.







kaynak:yenişafak