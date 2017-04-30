KATO DAĞI'NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 11 gündür aralıksız devam ettiği bildirildi.
Bilgilendirmede operasyon bölgesinde şimdiye kadar bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünün arandığı, çok büyük ve odalı mağaralardan bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve mağaraların aranmasına emniyetli şekilde devam edildiği belirtildi.
kaynak:haber7
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