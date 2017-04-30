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KATO DAĞI'NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!


KATO DAĞI'NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMA!
Tarih : 30 Nisan 2017, 15:20
Puan Ver : Kato Dağı'nda Şiddetli Çatışma!(10/10)8


Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyonunun zor arazi ve hava şartlarında 11 gündür aralıksız devam ettiği bildirildi.



Bilgilendirmede operasyon bölgesinde şimdiye kadar bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaradan 4'ünün arandığı, çok büyük ve odalı mağaralardan bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve mağaraların aranmasına emniyetli şekilde devam edildiği belirtildi.



 



 



 



 



kaynak:haber7








Etiketler: Kato  Dağı  Nda  Şiddetli  Çatışma    haber

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